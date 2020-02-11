Kaymakam Çiçek: "Öğretmenlik fedakarlık isteyen bir meslek"
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Kaymakam Çiçek: "Öğretmenlik fedakarlık isteyen bir meslek"

Kütahya'nın Emet ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

11.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:43
Kaymakam Çiçek:

'nın ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Kaymakam 'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kaymakam Çiçek, öğretmen adayları ile tek tek tanışarak, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Çiçek, öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık ve emek isteyen kutsal bir vazife olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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