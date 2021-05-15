Kaymakam Çetin, pazar yerinde denetimde bulunup vatandaşlarla bayramlaştı
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Kaymakam Çetin, pazar yerinde denetimde bulunup vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Çetin, pazar yerinde denetimde bulunup vatandaşlarla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, halk pazarında denetimde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, halk pazarında denetimde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya ve diğer ilgililerle Boyabat Halk Pazarı'nda denetimde bulunup, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip Ramazan Bayramlarını kutladı.

Pazardan alışveriş de yapan Çetin, bir üreticinin tezgahında demlediği çay ikramını da kabul etti.

Çetin, AA muhabirine, tam kapanma ve denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Çetin, pandemi dolayısıyla tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de zor günlerin geçirildiğini, bu süreçte vatandaşın da devletin de fedakarlıkta bulunduğunu söyledi.

Yoğun bir çalışma döneminden geçildiğine işaret eden Çetin, "Esnafımız da sabrediyor. İnşallah bu zorlukları atlatmak üzereyiz. Pazartesi günü daha da iyi olacağız inşallah." dedi.

Denetim sırasında pazar esnafı ve köylerinden ürünlerini satmak için gelen köylülerle sohbet ettiklerini anlatan Çetin, "Şu anda bir sıkıntımız yok. İlçe olarak da son 3 ayda vakalarda büyük düşüş var. Bu düşüşte payı olan esnaflarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fedakarlıklar, ülkemiz için, insanımızın sağlığı, huzuru için yapılan fedakarlıklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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