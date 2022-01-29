Kaymakam Çelik, yol kontrol ve emniyet noktalarını denetledi - Haberler
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Kaymakam Çelik, yol kontrol ve emniyet noktalarını denetledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Çelik, yol kontrol ve emniyet noktalarını denetledi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasını ziyaret ederek denetimde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasını ziyaret ederek denetimde bulundu.

Yol emniyet ve kontrol noktasında çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Musa Kazım Çelik, uygulama esnasında durdurulan vatandaşlarla sohbet edip, olumsuz hava koşullarından dolayı mağdur olmamaları için kış lastiği, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına uyma noktalarında hatırlatmalarda bulunarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, yol emniyet ve kontrol noktasında görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, yol kontrol ve emniyet noktalarını denetledi

Kaymakam Çelik, yol kontrol ve emniyet noktalarını denetledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kazım Çelik, Jandarma, Hisarcık, Tercan, Yerel, Haber

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