Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
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Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi

Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yol Emniyet ve Kontrol Noktalarını denetimde bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yol Emniyet ve Kontrol Noktalarını denetimde bulundu.

Yol Emniyet ve Kontrol Noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Musa Kazım Çelik, çalışmalar hakkında Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı'dan bilgi alarak, görevli personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, korona virüs (covid-19) tedbirlerine yönelik hatırlatmalarda bulunup, seyahat izin belgelerini kontrol ederek, hayırlı yolculuklar ve hayırlı ramazanlar diledi. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
Kaymakam Çelik, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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