Kaymakam Çelik: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Çelik: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır"

Kaymakam Çelik: 'Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Musa Kazım Çelik beraberinde Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yusuf Akbulut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Fatih Bal ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında şehit aileleri ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, "Vatan, bayrak ve millet uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet gazilerimiz ve ailelerine ise sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ İrem Derici
Spor Muslera Ali Koç Balotelli Metin Oktay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Çelik: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 09:00:46. #1.16#

title