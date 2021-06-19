Kaymakam Cebeci Başkan Akay'ı ziyaret etti
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Kaymakam Cebeci Başkan Akay'ı ziyaret etti

Kaymakam Cebeci Başkan Akay'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek bir dizi görüşmelerde bulundu.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek bir dizi görüşmelerde bulundu.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek ilçe adına bir bizi istişarelerde bulundu. Ziyarette Başkan Akay, Kaymakam Cebeci'nin ziyaretinden duymuş memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Cebeci ise Tomarza İlçesinin çerezlik kabak çekirdeğine bu güne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek; geçtiğimiz günlerde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından "Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisi' hibe desteği aldıklarını dile getirerek karşılıklı fikir alış-verişi yaptı. Başkan Akay ise Tomarza İlçesine kurulacak olan tesis için her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci Başkan Akay'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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