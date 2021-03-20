Kaymakam Böke Covid-19 İkinci Doz Aşıyı Oldu
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Kaymakam Böke Covid-19 İkinci Doz Aşıyı Oldu

20.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:39
Kaymakam Böke Covid-19 İkinci Doz Aşıyı Oldu

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde Covid-19 aşısının ikinci dozunu oldu.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde Covid-19 aşısının ikinci dozunu oldu.

Milas Toplum Sağlığı Merkezinde ikinci doz aşıyı olan Kaymakam Böke "Tüm sağlık çalışanlarımıza, aşı ekiplerimize aşılama çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürdükleri için teşekkür ediyorum. Aşılama çalışmaları ve maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere riayet ederek bu salgından kurtulacağız. Bu vesile ile sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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