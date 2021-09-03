Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama
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Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama

Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle zabıta ekiplerini ziyaret ederek ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle zabıta ekiplerini ziyaret ederek ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Zabıta ekiplerinin sağlığımız, asayişimiz ve huzurumuz için aralıksız olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Düzenin sağlanmasına katkı sağlayan zabıta ekiplerimizi 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutlamaktayız. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, vatandaşlarımızın memnuniyeti için zabıta hizmetlerini adaletli verimli ve etkili sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaçla günün 24 saati yılın 365 günü tüm gücümüzle çalışmak temel ilkemiz haline gelmiştir. Tekrardan zabıta ekiplerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Davut'a bisiklet sözü

Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile de bir araya gelen Başkan Beşikci, Covid-19 süreciyle bir çok zorluğun yaşandığını, alınan önlemler ile sosyal ve ticari hayatta canlanma olduğunu söyledi. Bu arada 7 yaşında olan Davut'unda bisiklet isteğini dinleyerek, ona bisiklet alma sözü verdi. - DİYARBAKIR

Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama
Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama
Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama
Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama
Kaymakam Beşikçi'den zabıtaya kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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