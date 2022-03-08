Kaymakam Baytak, "Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek" - Haberler

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Kaymakam Baytak, "Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Baytak,

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anadolu topraklarının mert kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, "O kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.

SEYİTGAZİ, ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anadolu topraklarının mert kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, "O kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.

8 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Baytak, "Anadolu'ya büyük hizmetler etmiş Ümmühan Hatun'un Nene Hatun'un ve Şerife Bacı'nın torunları olarak vefa silsilesi içinde emaneti devralan bizler, o güzel ruhlara şükranımızın ve muhabbetimizin ifadesi olarak; okuyacağız, üreteceğiz, cesur olacağız. Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek ve o kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaymakam Baytak, Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek

Kaymakam Baytak, Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Nene Hatun, Seyitgazi, Yerel, Haberler

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