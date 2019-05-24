Kaymakam Bayraktar kıl çadıra misafir oldu

Bozkır Kaymakamı ve kurum amirleri, Türkiye'nin son konar göçer yörükleri Sarıkeçililere misafir oldu.

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Türkiye'nin son konar göçer yörükleri olarak bilinen Sarıkeçili yörüklerinin kıl çadırını ziyaret ederek gelenek hakkında bilgi aldı. Şu an yörüklerin Bozkır'da olması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette yörüklerden bir istekleri olup olmadığı soruldu.

Ziyaret sırasında Bozkır Kaymakamı Bayraktar'a, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran ve İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı eşlik etti.

Kaynak: AA