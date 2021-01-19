Kaymakam Bayraklı'dan Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada zararı oluşanlara ziyaret

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda evlerinde ve seralarında hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda evlerinde ve seralarında hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti.

Bayraklı, beraberinde Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı ile santral inşaatının yer aldığı Büyükeceli Mahallesi'ndeki patlatma sırasında evleri ve seralarında hasar oluşan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Vatandaşlara ekiplerin hasar tespit çalışmaları yaptığını anlatan Bayraklı, gereken desteğin sağlanacağını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Valiliği, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan