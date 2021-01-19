Kaymakam Bayraklı'dan Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada zararı oluşanlara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kaymakam Bayraklı'dan Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada zararı oluşanlara ziyaret

19.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:54
Kaymakam Bayraklı'dan Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada zararı oluşanlara ziyaret

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda evlerinde ve seralarında hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda evlerinde ve seralarında hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti.

Bayraklı, beraberinde Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı ile santral inşaatının yer aldığı Büyükeceli Mahallesi'ndeki patlatma sırasında evleri ve seralarında hasar oluşan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Vatandaşlara ekiplerin hasar tespit çalışmaları yaptığını anlatan Bayraklı, gereken desteğin sağlanacağını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Valiliği, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Bayraklı'dan Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada zararı oluşanlara ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 23:55:47. #1.14#
title