Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi - Haberler
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Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyadin Kaymakamlığınca organize edilen "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında ilçe genelinde yaşayan öksüz yetim çocuklar için kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Diyadin Kaymakamlığınca organize edilen "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında ilçe genelinde yaşayan öksüz yetim çocuklar için kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Baskan Vekili Alper Balcı, çocuklar ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek çeşitli hediyeler verdi.

Oldukça keyifli zaman geçiren çocuklar, Kaymakam Alper Balcı' ya ve organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür ederek sevinçlerini ifade ettiler.

"Biz Bir Aileyiz " projesi kapsamında özel çocuklar icin hazırlanan kahvaltı etkinliğine, Cumhuriyet Savcısı Yasin Erdem, İlce Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Komiser H. İbrahim Karakaş ve Diyadin Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan katıldı. - AĞRI

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Balcı, özel çocuklarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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