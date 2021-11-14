Kaymakam Balcı minik çocukları evine davet etti

AĞRI (İHA) - Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı minik çocukları evine davet etti.

Geçen hafta Kaymakam Alper Balcı'nın Trabzonspor forması dağıtımı sonrası maç yaptığı Adem, Şahin, Harun ve Uğur, yarım kalan maçın devamı için kaymakam Balcı'ya maç yapmaya çağırdılar. Yine havanın soğuk olması nedeniyle yapılamayan maç üzerine kaymakam Balcı, oğlu Burkay, konukları evinde misafir etti. Çocuklar saklambaç oynayarak gönüllerince eğlendiler. - AĞRI