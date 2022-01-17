Kaymakam Balcı'dan hayırlı olsun ziyareti

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı Diyadin Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak göreve başlayan Uzm.Dr. Metin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AĞRI (İHA) - Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı Diyadin Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak göreve başlayan Uzm.Dr. Metin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekimlik Makamında gerçekleşen ziyarette Başhekim Uzm.Dr. Metin Gürkan ile bir süre sohbet eden Kaymakam Balcı, hayırlı olsun dileklerini iletti. Görevinde başarılar diledi.

Ziyarete Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ve Meclis üyeleri katıldı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri