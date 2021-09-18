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Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

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Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bu kez Diyadin Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet edem Kaymakam Balcı, onların talep ve sorunları dinledi.

Ziyareti sırasında bir berbere giren ve burada tıraş olan Kaymakam Alper Balcı, esnafa kazançlı işler dileyerek oradan ayrıldı. - AĞRI

Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Balcı'dan esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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