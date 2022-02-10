Kaymakam Aydın: "Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için değerlidir"

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, her hafta gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine bu hafta Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.

Kaymakam Aydın'ın mahalle sakinleriyle buluştuğu toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Türk Telekom, VEDAŞ, AKSA, VASKİ gibi altyapı kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. İpekyolu'na en iyi hizmetleri götürmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Başkan Vekili Aydın, "Hemşehrilerimizle sık sık bir arada olmaya, talep ve önerileri yerinde almanın çabası içindeyiz. İlçemizin geleceğini sizlerle yaptığımız istişarelerle şekillendirmeye ayrı bir önem veriyoruz. Sizlerle yapmış olduğumuz esnaf ve mahalle buluşmalarından son derece memnunuz. Fikirlerinize ve önerilerinize değer veriyoruz. Bu ziyaretlerimizde belediyemizin yürütülen hizmetlerini yerinde görme imkanına sahip oluyoruz. Ayrıca yeni dönemde yapılacak projeleri de sizlerle istişare ederek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu vesile ile bu toplantıyı tertip eden muhtarımıza ve nazik misafirperverliğinizden dolayı tüm mahalle halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mahalle Muhtar Leyla Tanırıtanır ve mahalle sakinleri de, memnuniyetlerini ifade ederek, kendilerini ziyaret eden İpekyolu kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür ettiler. - VAN