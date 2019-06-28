Kaymakam Aydın'dan jandarma karakoluna ziyaret

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı Bağlıca Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, gerçekleştirdiği ziyarette Bağlıca Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ramiz Örküt'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aydın, daha sonra karakolda görev yapan personelle görüştü.

Aydın'a ziyaretinde Cumhuriyet Savcısı Emre Çavdar da eşlik etti.

Kaynak: AA