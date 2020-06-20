Kaymakam Arslan'dan muhtarlara ziyaret Korona virüs salgını öncesinde her ay Milas'taki mahalle muhtarlarıyla, kurum ve kuruluş yöneticilerinin de katılımıyla toplantı düzenleyerek yerleşim yerlerinin eksiklerini tespit etmeye, gidermeye çalışan Milas Kaymakamı Eren Arslan, muhtarları tek tek ziyaret etmeye başladı.

Korona virüs salgını öncesinde her ay Milas'taki mahalle muhtarlarıyla, kurum ve kuruluş yöneticilerinin de katılımıyla toplantı düzenleyerek yerleşim yerlerinin eksiklerini tespit etmeye, gidermeye çalışan Milas Kaymakamı Eren Arslan, muhtarları tek tek ziyaret etmeye başladı.

Ziyaret sırasında muhtarların çalışmaları hakkında bilgi edinen Kaymakam Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlara göndermiş oldukları hediye paketlerinden de vatandaşlara takdim etti.

"Biz büyük bir millet, güçlü bir devletiz. Birlikte başaracak, bu zor günleri geride bırakacağız inşallah" diyerek salgına karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Kaymakam Arslan, "Hediye paketlerinin dağıtımı tüm mahallelerimizde devam etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Muhtarlarımızı önümüzdeki günlerde de ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA