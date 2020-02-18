Kaymakam Arabacı yurt inşaatında incelemelerde bulundu

18.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:30

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, inşaatı devam eden 300 kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunda inceleme yaptı.

Eski cezaevi mevkisinde yapımına başlanan yurt hakkında yetkililerden bilgi alan Arabacı, "Yapımı devam eden yurdun Gümüşhacıköy'e ve burada kalacak öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum, yurdun hizmete açılmasıyla ilçede öğrencilerin barınma sorunu ortadan kalkacak." dedi.

Arabacı, yurdun ilçede önemli bir ihtiyacı gidereceğini kaydetti.

Kaynak: AA