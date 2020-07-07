Kaymakam Aksu'dan veda toplantısı Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu görev süresinin dolmasına sayılı günler kala bir veda toplantısı düzenledi.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu görev süresinin dolmasına sayılı günler kala bir veda toplantısı düzenledi.

Aşkale Belediyesi Kır Düğün Salonunda gerçekleşen Veda toplantısına, Aşkale Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış'ın yanı sıra daire amirleri ve muhtarlar katılım sağladı.

Aksu, yaptığı veda konuşmasında " Aşkale benim 3. görev yaptığım yer. Daha önce 2 kez veda toplantılarına katıldım ama hiçbir zaman alışamadım bu gidişle de alışamayacağım galiba. Yaşadığım ilk veda gibi, Aşkale'den de veda benim için gerçekten üzücü. Aşkale'de görev yaptığım süre içinde kendimi memleketimdeymiş gibi hissettim hep. Bugüne kadar hiç bir vatandaşla sorun yaşamadım Allah hepsinden razı olsun. Kendilerine 3 yıl boyunca hizmet etmekten onur ve şeref duydum. Şimdi veda zamanı geldi çattı öncelikle 1,5 yıldır birlikte görev yaptığım Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış, başta olmak üzere, mesai arkadaşlarım ve muhtarlarıma teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise konuşmasında "Kaymakam beyle 1,5 yıl görev yapma şansına sahip olduk, bu süre içerisinde çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Güler yüzlü ve beyefendi duruşuyla karşılıklı olarak dayanışma içerisi de olduk. Bundan sonraki görevlerinde kendisine üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA