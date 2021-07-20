Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
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Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı Marmaris-Muğla Karayolu'nun 21'inci kilometresinde bulunan kontrol noktasını ziyaret eden Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, jandarma ekiplerini denetleyerek baklava ikram etti.

Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı

MUĞLA - Marmaris-Muğla Karayolu'nun 21'inci kilometresinde bulunan kontrol noktasını ziyaret eden Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, jandarma ekiplerini denetleyerek baklava ikram etti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Murat Çam Kurban Bayramı dolayısıyla Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek geçiş noktası olarak kritik öneme sahip Çetibeli jandarma kontrol noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Kaymakam Aksoy, "Bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi pandemi ile mücadele ettik. El birliği ile bu zorlu günleri atlatıyoruz. Çok can kurtardınız, hepiniz hem suçlularla hem de halkın sağlığını korumak için alınan tedbirleri sıkı sıkıya kontrol edip uyguladınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli evlatlarısınız. Bizler bir aileyiz. Ast ve üst olarak kenetlenip, bütün olup sorunları birlikte üstesinden gelmek zorundayız. Sizlerin her zaman bir ağabey ve kardeş gibi yanınızdayım. Marmaris yoğun bir tatilci akınına uğradı. Bu süreçte çok başarılı bir denetleme yaptınız ve yapıyorsunuz. Hepinizin canı gönülden Kurban Bayramınızı kutlarım" diye konuştu.

Kaymakam Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Kapsız ve İlçe Jandarma Komutanı Çam ile kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine baklava ikram edip bayramını kutladı. Aksoy, Çetibeli Jandarma Karakoluna ait anı defterine ise, "Canını hiçe sayarak halkımızın huzur ve güveni sağlayan güvenlik kuvvetlerimize minnettarız. Bayramınızı canı gönülden kutlar, başarılarınız daim olmasını temenni ederim" yazdı.

Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı
Kaymakam Aksoy'dan görev başındaki kolluk kuvvetlerine baklava ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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