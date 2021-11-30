Kaymakam AKPINAR Şehit Mevlid-i Şerifine katıldı - Haberler
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Kaymakam AKPINAR Şehit Mevlid-i Şerifine katıldı

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Kaymakam AKPINAR Şehit Mevlid-i Şerifine katıldı

Kaymakam AKPINAR Şehit Mevlid-i Şerifine katıldıHakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde 06. 09. 2015 yılında askeri araçların geçişi sırasında bölücü terör örgütü tarafından yola EYP mayın patlaması sonucu şehit düşen 16 askerimizin içinde bulunan P. Söz.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - Kaymakam AKPINAR Şehit Mevlid-i Şerifine katıldıHakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde 06. 09. 2015 yılında askeri araçların geçişi sırasında bölücü terör örgütü tarafından yola EYP mayın patlaması sonucu şehit düşen 16 askerimizin içinde bulunan P. Söz. Er Uğur Yıldız için Mevlid-i Şerif okunarak davetlilere yemek ikramı yapıldı

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