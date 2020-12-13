Kaymaçina nasıl yapılır? 13 Aralık MasterChef Balkan yemekleri: Üsküp tatlısı Kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası
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Kaymaçina nasıl yapılır? 13 Aralık MasterChef Balkan yemekleri: Üsküp tatlısı Kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası

13.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:16
Kaymaçina nasıl yapılır? 13 Aralık MasterChef Balkan yemekleri: Üsküp tatlısı Kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Masterchef yemeklerinde bu akşam Balkan mutfağından esintiler var. Birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bu akşamın sonunda bir kişi elenecek. Peki, Masterchef kaymaçina nasıl yapılır? Balkan mutfağı tarifleri! Kaymaçina tarifi, malzemeleri...

MasterChef Türkiye'de bu akşam Balkan mutfağı rüzgarı esti. Balkan bölgesinin sevilen yemeklerinden oluşan menüde Kaymaçina tatlısı da yer alıyordu. Üsküp tatlısı olarak da bilinen Kaymaçina, fazla malzeme gerektirmemesi, pratik tarifi ile evinizde de kolayca yapabileceğiniz bir tatlı. Peki, Kaymaçina nasıl yapılır? İşte Kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası…

KAYMAÇİNA MALZEMELERİ

5 adet yumurta

1 litre süt

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kaymaçina nasıl yapılır? 13 Aralık MasterChef Balkan yemekleri: Üsküp tatlısı Kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası

KAYMAÇİNA NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekerler, kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpılır.

Ilık süt ve vanilya eklenir, çok az daha çırpılır.

Cam bir fırın kabına alınır.

Fırın tepsisinin içine bir miktar su konur ve cam kap bunun içine oturtulur.

Fırın önceden 160 derecede ısıtılır ve tatlı 60 dakika pişirilir.

Üzeri göz göz kabarınca, piştiği anlaşılır.

Servis için beklemek gerekir. Ertesi gün servis yapılabilir.

Afiyet olsun.

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