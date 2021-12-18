Kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da kayısıcılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da kayısıcılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kıdemli Albay Altın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Furkan Tercan, tercihini "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar", "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı", "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğrafından yana kullandı.

Tezcan, fotoğrafların bir birinden güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraf seçmede zorlandık, hangisini seçeyim diye. Tabi hepsi birbirinden güzel, çekimlerin yapan arkadaşlara teşekkür ederim. " diye konuştu.

Emrah Öztürk ise "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Öztürk, fotoğrafların ders verici nitelikte olduğunu anlatarak, İdlib'te bacağı olmayan bir çocuğun güvercinleri etkilemesinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Kayısı satıcıları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kayısı satıcıları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kayısı satıcıları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title