'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir'de son buldu
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'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir'de son buldu

22.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:06
'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir'de son buldu

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla 3 gün süren "Kayısı Çiçeği Festivali" Arapgir İlçesi'nde son buldu.

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla 3 gün süren "Kayısı Çiçeği Festivali" Arapgir İlçesi'nde son buldu.

Festival kapsamında Malatya'ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler, tur rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcilerinin son günkü durağı Arapgir oldu.

Türkiye'de üzüm ve reyhan denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Arapgir'in sadece üzüm ve reyhanı değil kültürü, tarihi ve doğası da tanıtıldı.

Onar Mahallesinde bulunan 800 yıllık Cem Evi ve Kaya Mezarlarını ziyaret eden heyet, ardından Kaynarca Sosyal Tesislerinde öğle yemeğini yedi. Samime Aydınlar Kültür Merkezinde düzenlenen programdan sonra ilçedeki tarihi yerlerden olan "Mirliva Ahmet Bey Cami ve Metin Emiroğlu Konağı'nı ziyaret ettiler. Ardından Eskişehir Vadisinde bulunan Seyir Alanına geçildi. Gümrükçü Osman Paşa Camisini ziyaret eden heyet, daha sonra Kozluk Çayında düzenlenen Uluslararası Fotokamp alanında incelemelerde bulundular. Arapgir Musikisinden oluşan müzik dinletisi düzenlendi. Daha sonra Tarihi Millet Han'ında yöresel Arapgir yemekleri ikram edildikten sonra programa katılanlar memnun bir şekilde ilçeden ayrıldılar. - MALATYA

'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir'de son buldu
'Kayısı çiçeği festivali' Arapgir'de son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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