Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı
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Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine ekili halde 2 bin 392 kök hint keneviri ve 678 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine ekili halde 2 bin 392 kök hint keneviri ve 678 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Akçadağ ilçesi Bayramuşağı Mahallesi'nde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar ve adli makamlardan alınan arama neticesinde bölgede arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışmasında 2 bin 392 kök kenevir, 678 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı
Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı
Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı
Kayısı bahçesine hint keneviri eken şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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