Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzun Çayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzun Çayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Doku'nun bulunması amacıyla Valilik koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca bugün sürdürülen arama çalışmalarına dalgıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma birimi ekipleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) ekiplerin yanı sıra Tunceli AFAD görevlileri, emniyet ve jandarma personeli, başka illerden gelen teknik ekipler ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri katıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü ve baraj kapaklarının bulunduğu alan ile Doku'nun en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarına, 8 bot, 3 su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazıyla destek verildi.

Ekipler, botlarla baraj gölü ile kıyıya yakın alanlardaki çalışmaların dışında baraja su sağlayan dere yataklarında su altı arama robotuyla arama yaptı.

Halen devam eden arama çalışmalarında şu ana dek, genç kıza ait bir ize ulaşılamadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren