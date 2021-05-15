Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu
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Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu

Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kayıp olan küçükbaş hayvan sürüsü jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da kayıp olan küçükbaş hayvan sürüsü jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde hayvancılıkla uğraşan bir ailenin 190 adet küçükbaş hayvandan oluşan sürüsü evin önündeki ağıldan kayboldu. Hayvanların sahibi ve köy sakinlerinin yaptığı aramada, sürüyü bulunamayınca durum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma başlattı. Hayvanların ağıldan çıkarak araziye gittiğini düşünen ekipler, drone desteğiyle 9 saatlik arama yaptı. 9 saatin sonunda sürü 5 kilometre uzaklıkta tepelik alanda tespit edildi. Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanları bulunan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kayıp sürü, jandarma tarafından drone ile bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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