1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım
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1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan H., 30 gün sonra bir parkta bulundu. Ailesine teslim edilen Reyhan H., Kuşadası'na gidip, arkadaşında kaldığını söyledi.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cemal (42)- Ülfet (37) H. çiftinin iki çocuğundan biri olan Reyhan H., 2 Ağustos'ta kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Reyhan bir daha geri dönmedi, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipler, çalışma başlattı.

1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Reyhan H.'yi İncilipınar Parkı'nda tespit etti. 30 gün aradan sonra bulunan Reyhan, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım

"ÇOK SIKILDIĞIM İÇİN KAÇTIM"

Canı sıkıldığı için evine dönmediği söyleyen Reyhan H. "Bazı sıkıntılarım vardı. Çok sıkıldığım için kaçtım. Sonra kaçtığım için de pişman oldum. Ailemi çok özlemiştim. Kuşadası'nda gittim ve bir arkadaşımın evinde kaldım. Pişman olunca da Denizli'ye döndüm. Benim tavsiyem; hiçbir çocuk evden kaçmasın, pişman olmasınlar, başlarına kötü bir şey gelebilir. Başıma kötü bir şey gelmedi ancak ne olacağını bilemezsiniz. Annem beni, ben de annemi çok özledim. Beni karşısında görünce ağladı, sarılıp, öptü" diye konuştu.

1 aydır her yerde aranan 14 yaşındaki kız çocuğu parkta bulundu: Çok sıkıldığım için kaçtım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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