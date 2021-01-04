13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş
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13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş

04.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:09

Isparta'da ortadan kaybolduktan 13 gün sonra Burdur'da bir ormanlık alanda ölü olarak bulunan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'ın cenazesinde yapılan ilk incelemede soğuktan donarak öldüğü belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm nedeninin daha sonra açıklanacak olan otopsi raporunda belli olacağı bildirildi.

Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri Gülsüm Doğan için arama çalışması başlattı. Aramalar güvenlik kameralarına bakılarak en son görüldüğü Gökçay mesirelik alanı ve üst bölgesinde yoğunlaştırıldı. Aramalara iz takip, kadavra köpekleri de katıldı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine göre arama çalışmalarını Gökçay mesirelik alanının üst tarafından Burdur'un Ağlasun ilçesine doğru giden dağlık bölgeye çevirdi. AFAD'ın bu bölgede yaptığı aramada Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni elbiselerinin üzerine uzanmış bir şekilde bulundu. Gülsüm Doğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur'da hastaneye götürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Yapılan ilk incelemede Gülsüm Doğan'ın soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm nedeninin ise daha sonra açıklanacak olan otopsi raporunda belli olacağı bildirildi.

Kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan Gülsüm Doğan'ın annesi Ayşe Doğan ve kardeşleri Ramazan ile Yunus Doğan Burdur'a giderek, cenazeyi teslim aldı. Gülsüm Doğan'ın cenazesi memleketi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verildi.

13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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