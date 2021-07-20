Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, kaçırılmış
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Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, kaçırılmış

Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, kaçırılmış
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, staj yaptığı otelden 'Hastaneye gideceğim' diyerek ayrılan İlknur Polat (17), dün akşam evine geri döndü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, staj yaptığı otelden 'Hastaneye gideceğim' diyerek ayrılan İlknur Polat (17), dün akşam evine geri döndü. İlknur'un kaçırıldığı ve dün polis merkezi önüne getirilerek, bırakıldığı ortaya çıktı. Anne Ümmihani Polat, İlknur'un eve dönmesiyle bayram sevinçlerinin ikiye katlandığını söyledi.

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde staj yaparken, pazar günü saat 14.00 sıralarında, 'Hastaneye gideceğim' diyerek ayrılan ve bir daha kendisine ulaşılamayan İlknur Polat'ın, kimliği açıklanmayan kişi tarafından kaçırıldığı, dün akşam ise Kepez ilçesinde polis merkezi yakınında bırakıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri de Polat'ı Manavgat'taki ailesine teslim etti. 

'AİLEMİZE ZARAR VERECEKLERİNİ SÖYLEYİP ZORLA GÖTÜRMÜŞLER'Anne Ümmühani Polat, İlknur'un geri dönmesi ile evde bayram sevincinin ikiye katlandığını söyleyerek, "Şüphelendiğimiz üzere kızımızı sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıs zorla kaçırmış. Kızımın anlattığına göre, staj gördüğü otelde çalışan ablasına ve ailemize zarar vereceklerini söyleyip, kızımı zorla götürmüşler" diye konuştu.

Kendilerinin ve jandarmanın, şüphelinin babasını sürekli arayarak kızlarının geri getirilmesini istediklerini söyleyen Polat, "Dün akşam büyük kızıma mesaj göndermişler, 'Kardeşini bırakacağız' diye. Kızımı Antalya'da Kepez ilçesinde polis karakolunun yakınlarında bırakarak, 'Polislere eve gitmek istediğini söyle sana yardımcı olurlar' demişler" dedi. 


Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, kaçırılmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

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