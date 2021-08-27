Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, birkaç saat sonra evinin yakınındaki foseptik çukurunda bulundu. Acı olay sonrası ailesi sinir krizi geçirdi.

Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde yakınlarının sabah saatlerinde haber alamadığı 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, ailesinin her yerde aramasına rağmen bulunamadı. Yakınlarının ihbarı üzerinde bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Yeşildağ'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

EVİNİN YAKINLARINDAKİ FOSEPTİK ÇUKURUNDA BULUNDU

Bölgeyi didik didik arayan ekipler evin yakınında bulunan foseptik çukurundan şüphelenerek çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Yaklaşık birkaç saatin ardından ekipler çukurun içinde 5 yaşındaki çocuğun cansız bedenine rastladı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipler çalışmalarını gerçekleştirirken yakınları ise sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı. Abdullah Yeşildağ kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı