Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu
Zonguldak'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan okul müdürü Fazıl Etike, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bileği kesilmiş halde bulundu. Olay yerinde can veren 60 yaşındaki Etike'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşanan olayda, ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acı haber le yıkılan Fazıl Etike'nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından okul tatil edildi..
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri