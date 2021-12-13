Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşanan olayda, ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE OKUL MERDİVENLERİNDE BULUNDU

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYIN ARDINDAN OKUL TATİL EDİLDİ

Acı haber le yıkılan Fazıl Etike'nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından okul tatil edildi..

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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