31 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

31 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

31 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu
Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta dünden beri kayıp olan 31 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu. Yapılan ilk incelemede gencin bedeni herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadı.

Çatalağzı beldesi girişinde, sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Nuh Arslan olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

DÜNDEN BERİ KAYIPMIŞ

Dünden beri kayıp olan Arslan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı görüldü. Arslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

31 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
31 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:08:50. #1.16#

title