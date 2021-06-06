31 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu
Zonguldak'ta dünden beri kayıp olan 31 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu. Yapılan ilk incelemede gencin bedeni herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadı.
Çatalağzı beldesi girişinde, sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Nuh Arslan olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
DÜNDEN BERİ KAYIPMIŞ
Dünden beri kayıp olan Arslan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı görüldü. Arslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan