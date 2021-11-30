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Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu

DİYARBAKIR'da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için özel ekip kuruldu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için özel ekip kuruldu.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.

UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet  Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.


- Diyarbakır
Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu

Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu

Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu

Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu

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