KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR - Haberler
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KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir ailenin 4 gün önce kaybolan kedisinin, boş bir dairede görülmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir ailenin 4 gün önce kaybolan kedisinin, boş bir dairede görülmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Apartmanın bodrum katına kaçan kedi, yakalanarak sahibine teslim edildi.

Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ömer-Ayşe Can çiftinin ' Portakal' isimli kedisi ortadan kayboldu. Zaman zaman evden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen kedilerinden 4 gün haber alamayan aile, durumu komşularını bildirip yardım istedi. Kediyi tanıyarak, Pelin Sokak'ta bulunan boş bir apartman dairesinin penceresinden camından baktığını görenler, durumu hemen Can ailesine bildirdi. Aile de polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Apartmanın boş dairesine merdivenle giren itfaiye ve polis ekiplerini karşısında gören kedi, apartmanın bodrum katına kaçtı. Bodruma inen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kediyi yakalayarak, sahiplerine teslim etti.

Kedilerinin 4 gündür kayıp olduğunu söyleyen Ayşe Can, "Evde beslediğimiz kedimiz arada dışarı çıkıp dolaşıp geri dönüyordu. Ancak 4 gündür eve gelmediği için hepimizi korkuttu. Komşularımız bizi arayarak Portakal'ın arka sokakta bir eve girdiğini söylediler. Kendisine çocuğumuz gibi bakıyoruz. 4 gündür üzüntüden perişan olduk. Bugün kedimizi kurtaran itfaiye ve polis ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

KAYIP KEDİ 'PORTAKAL' İÇİN SEFERBER OLDULAR

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Portakal, İtfaiye, Polis, kedi, Güncel, Haber

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