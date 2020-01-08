Kayıp keçileri jandarma buldu
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Kayıp keçileri jandarma buldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

08.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:26
Kayıp keçileri jandarma buldu

'nın ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.


Kumluca mahallesinde bir vatandaşın 112 acil ihbar hattını arayıp 10 adet keçisinin kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti


Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önce keçilerin bulunduğu ağılın kapısının açıldığını ve açılan kapıdan keçilerin gece saat 03. 00'te kaçtığını kamera kayıtlarından tespit etti. Jandarma kamera kayıtlarından yola çıkarak, keçileri Salur mahallesi ormanlık alanda buldu. 10 adet keçi, sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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