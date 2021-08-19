Kayıp işçi aranıyor
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Kayıp işçi aranıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta - Haberler | Yerel

Kayıp işçi aranıyor Sinop'un Ayancık ilçesinde sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalışan Faruk Adak için ekipler seferber oldu.

Kayıp işçi aranıyor

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalışan Faruk Adak için ekipler seferber oldu.

Ekipler, özel bir şirkette sürücü olarak çalışan Faruk Adak'ı hem havadan hem de karadan her yerde arıyor. Ekipler selin ilk günü kamyonun bulunduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta telefon sinyali almıştı. En son telefon sinyalinin geldiği noktada arama çalışmaları yoğunlaştıran ekipler Adak'a ait bir iz aradı. Dere yatakları didik arandı. AFAD, ANDA, UMKE, STK'lardan oluşan ekibe havadan da helikopterle destek veriliyor. Arama kurtarma köpeği, termal drone ve bir insansız hava aracı ile aramaları yoğunlaştıran ekipler, Adak'ı sağ salim bulmak için tüm imkanları kullanıyor.

Kayıp işçi aranıyor
Kayıp işçi aranıyor
Kayıp işçi aranıyor
Kayıp işçi aranıyor
Kayıp işçi aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta

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