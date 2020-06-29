Kayıp İkra Nur'un düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı
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Kayıp İkra Nur'un düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp İkra Nur'un düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde devam ederken, minik kızın yakın dönemde bir yakınlarının düğününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

29.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:15

Kayıp İkra Nur'un düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde devam ederken, minik kızın yakın dönemde bir yakınlarının düğününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkra Nur Tirsi, bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi. Kaybolan küçük kız için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı tararken herhangi bir bulgu ve emareye rastlayamadı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler sabahın ilk ışıklarıyla İkra Nur'un kaybolduğu noktaya tekrar yoğunlaştı. 3 gününde sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu arama çalışmaları devam ederken, drone ile de havadan bahçeler taranıyor.

Öte yandan küçük kızın bir yakınlarının düğününde çekilmiş cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. İkra Nur'un kendisini çeken akrabasına "Beni mi çekiyorsun, Çekme" dediği görüldü.

Kayıp İkra Nur'un düğünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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