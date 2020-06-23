Kayıp İbrahim'in ailesinin feryatları dinmiyor
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Kayıp İbrahim'in ailesinin feryatları dinmiyor

Kayıp İbrahim'in ailesinin feryatları dinmiyor Sinop'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı arama çalışmaları 65'inci günde de zaman zaman devam ediyor.

Kayıp İbrahim'in ailesinin feryatları dinmiyor
23.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:31

Kayıp İbrahim'in ailesinin feryatları dinmiyor

SİNOP - Sinop'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı arama çalışmaları 65'inci günde de zaman zaman devam ediyor. Minik İbrahim'in ailesinin 65 gündür feryadı dinmiyor.

Sinop Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İbrahim Ay, zaman zaman jandarma ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Ay'ın annesi Şükran Ay, "İbrahim 2 aydır kayıp. Başına her şey gelebilir. Şüphelendiğim birisi yok. Ben evde yemek yiyemiyorum, çay içemiyorum. Her yere sordum komşulara sordum. Kimse görmemiş. Sadece komşunun çocuğu yukarı gittiğini görmüş. Fakat çocuk yok. Aramadık yer kalmadı. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

İbrahim Ay'ın babaannesi Zelike Ay ise, "Tam 2 ay oldu, çocuk hala bulunamadı. Ne gören ne de duyan var. ya da gören duyan söylemiyor. Bu çocuk nereye gider? Lütfen torunumu artık bulun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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