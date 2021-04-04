Kayıp Gülten'den 25 gündür haber alınamıyor
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Kayıp Gülten'den 25 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp Gülten'den 25 gündür haber alınamıyor

İzmir'in Kınık ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yaşayan Gülten Yıldırım, 25 gün önce gece yarısı çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

İzmir'in Kınık ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yaşayan Gülten Yıldırım, 25 gün önce gece yarısı çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Genç kadından haber alamayan yakınları, Yıldırım'ın bir an önce bulunmasını istiyor.

Yaklaşık 5 yıl evli kaldığı K.K.'den geçen yıl 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanarak Yayakent Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının evine yerleşen 37 yaşındaki Gülten Yıldırım, iddiaya göre 10 Mart 2021 akşamı annesi Fadime Yıldırım ile gece geç saatlere kadar televizyon izledi. Anne Fadime Yıldırım, uykusu gelince odasına yatmaya giderken saat 04.00 sıralarında uyanan ve lavaboya gitmek için kızı Gülten'in odasının içinden geçen baba Hüseyin Yıldırım, kızının yatağında olmadığını fark etti. Hemen ailenin diğer üyelerini uyandıran baba, kendilerine ait evin bahçesinde ve yine kendilerine tütün deposunda kızlarını aradı.

Aile üyelerinin tüm aramalarına rağmen Gülten Yıldırım bulunamadı. Bunun üzerine Kınık Jandarma Komutanlığına kızlarının kayıp olduğu ihbarını veren Yıldırım ailesi, 25 gündür elleri telefonda gözleri kapıda kayıp Gülten'den haber bekliyor.

Gözü yaşlı anne Fadime Yıldırım, "Kızımı gören, duyan kim varsa Allah rızası için bize haber versinler. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. O gece saat 01.30'a kadar kızımla ikimiz birlikte film izledik. Ben 01.30'dan sonra yatmaya gittim. Biz eşimle yaşlı insanlarız, uyuyup kaldık. Sonra sabaha karşı saat 04.00'de eşim lavaboya kalktığında kızımı yatağında göremiyor. Hayvan damlarımıza, tütün depolarına baktık yok. Bir baktık ki gitmiş, 10 Mart günüden beri haber alamıyoruz" dedi.

Kayıp Gülten Yıldırım'ın ablası Rahşan Yıldırım ise "Telefon numaralarını her yere verdik. Lütfen görenler arasın. İnsanlar duyarlı olsunlar, burada bir anne bir baba ağlıyor. Ben artık kimseye bir şey demiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kayıp Gülten'den 25 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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