Kayıp genç barajda aranıyor
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Kayıp genç barajda aranıyor

Kayıp genç barajda aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan bir kişinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan bir kişinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Şahsın en son baraj çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine barajda arama başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta dün gece arkadaşlarıyla Akgedik Barajı'nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre B. gece eve dönmedi. Yunus Emre B.'nin arkadaşlarıyla birlikte kaldığını düşünen aile bireyleri, kaybolduğunu sabah saatlerinde arkadaşlarının Yunus Emre B.'ye ulaşamaması üzerine öğrendi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Timi de olayla ilgili araştırma başlatırken, Muğla il Jandarma Komutanlığına bağlı İz Takip Timi, iz takip köpeği ile alanda arama yaptı fakat herhangi bir ize rastlanmadı.

Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dahil olarak Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, Yunus Emre B.'ye ait olduğu iddia edilen bir çift ayakkabı Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kayıp genç barajda aranıyor
Kayıp genç barajda aranıyor
Kayıp genç barajda aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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