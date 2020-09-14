7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
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7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Mersin'de 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki esnaf Fuat Baz'ın cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

14.09.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:19

Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan esnaf iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu. Baz'ın yakınları durumu 112 ekiplerine, güvenlik güçlerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1,5 SAAT SÜREN OPERASYONUN ARDINDAN KUYUDAN ÇIKARILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından cenaze yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonun ardından bulunduğu su kuyusundan çıkarıldı. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Kaynak: İHA

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