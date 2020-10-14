Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDIAydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.