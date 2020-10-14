Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
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Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

14.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:33
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğü ortaya çıktı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı Suat A. (56), işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Didim ilçesinde geçen cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun hayatından endişe eden oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Ayrıca Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçerek ilçedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran polis, emekli hemşirenin son görüldüğü Suat A.'yı, Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Suat A. ilk ifadesinde, Tusu ile birlikteliğinin olduğunu, emekli hemşirenin kendisini terk etmek istemesi üzerine tartıştıklarını, boğazına sarıldığını, öldüğünü anlayınca cesedini Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeki araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine bölgede araştırma yapıldı. Hatice Tusu'nun cesedi gömüldüğü yerde bulunarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat A. ise adliye sevk edildi.FOTOGRAFLI


- Aydın
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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