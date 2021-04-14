"Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin"
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"Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin"

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Haberler | Sağlık

"Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin" Konforlu ağız yapısı için implant tedavisinin önemli olduğunu ifade eden Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, gelişen teknolojiler sayesinde kendi dişinizden daha sağlıklı bir diş yapısına sahip olunabileceğini söyledi.

"Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin"

BURSA - Konforlu ağız yapısı için implant tedavisinin önemli olduğunu ifade eden Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, gelişen teknolojiler sayesinde kendi dişinizden daha sağlıklı bir diş yapısına sahip olunabileceğini söyledi.

Diş hekimliğinde implant tedavisinin kayıp dişin yerine cerrahi yöntemlerle, çene kemiğine gerçek diş kökünü taklit eden, doku uyumlu yapay dişin konması işlemi olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, "İmplant tedavisi günümüzde hastaların diş eksikliğinin giderilmesinde tercih edilen birinci yöntemdir. Tercih sebebi olmasında tek diş eksikliklerinde sağlıklı komşu dişlere işlem yapmak zorunda olmamamız, hastanın birçok dişi veya tamamı eksik olduğunda da sabit bir protez yapmamız için tek seçeneğin implant uygulaması olmasıdır. Takdir edersiniz ki, kimse gece olunca dişlerini bardağa koymak istemez. Dişler dinamik bir dengenin içerisindedir. Ağız içerisinde tek bir dişin eksikliği bile bu dengenin bozulmasına sebep olur. Diş çekiminden sonra bu eksikliğin giderilmesi için çok beklenmemeli, maksimum bir yıl içerisinde tedavisi yapılmalıdır" dedi.

İmplant tedavisindeki en önemli aşamanın planlamanın doğru yapılması olduğunu belirten Dt. Çelik, "Yanlış yapılmış olan bir implant ile ilgili gelişen problemlerin çözümü zorlu bir süreçtir. Bu yüzden implantların planlama aşaması dikkatli yapılmalıdır. Günümüzde gelişen teknolojiden de istifade edilerek implantlar hasta ağzından önce bilgisayar ortamında yapılabiliyor. Üç boyutlu tomografik görüntüler üzerinde hastanın tüm anatomik oluşumları inceleniyor, yapılacak olan tedavinin sadece sağlıklı değil aynı zamanda estetik de olabilmesi için tüm açılar ayarlanıyor, sonrasında cerrahi rehber hazırlanıyor. Cerrahi rehber ağız içerisine yerleştiriliyor. Rehber üzerinde konumu belli olan cerrahi işlem alanı lazer ile açılıyor. Böylece çok az bir kanama ile implant cerrahisi hızlı bir şekilde yapılıyor ve implantlar yerleştiriliyor. Dikişsiz, milimetrik planlanmış, hastaların korkusunu minimuma indiren bir tedavi gerçekleştirilmiş oluyor. Hastanın kemiği yeterince sağlam ise aynı gün içerinde implantların üzerine geçici protezleri bile yapılabiliyor" diye konuştu.

İmplant cerrahisinin yurt dışından gelen hastalar için de süre açısından ideal bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Dt. Çelik, "Yine de cerrahi işlemden korkan hastalar için genel anestezi veya sedasyon uygulamasından destek alınarak tüm bu tedaviler uygulanabiliyor. Günümüzde implant tedavisi neştersiz, ağrısız, neredeyse kanamasız uygulanabilen bir tedavi seçeneğidir" açıklamasında bulundu.

'Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin'
'Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin'
'Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin'
'Kayıp dişleriniz için implant tedavisi tercih edin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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