Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı
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Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı -Ekipler azgın sularda, halatlar ve ellerinde demir çubuklarla 17 yaşındaki Derya Bilen'i arıyor -Arama çalışmalarına 250'den fazla görevli ve insanlı keşif uçağı katılıyor Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularında kapılan 17 yaşındaki...

23.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:50

Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı

-Ekipler azgın sularda, halatlar ve ellerinde demir çubuklarla 17 yaşındaki Derya Bilen'i arıyor

-Arama çalışmalarına 250'den fazla görevli ve insanlı keşif uçağı katılıyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularında kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 250'den fazla resmi ve özel arama kurtarma görevlisi azgın sel sularında, vadilerde ve Narlıdere kanyonu civarında 5 kilometrelik hat boyunca arama çalışmalarını sıklaştırdı.

Dün gece ara verilen arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca koordinatörlüğünde UMKE, Jandarma, AKUT, NAK; ANDA; İHH; Bakut ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına Kayacık Köyü'nün altındaki Narlıdere Köyü ve kanyonda ağırlıklı olarak devam ediliyor.

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerin yakınlarından başlandı.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, bağ evinin yanından aşağıya doğru araziyi tarayacak. Görevliler ellerinde demir çubuk ve sopalarla suda arama gerçekleştiriyorlar. Deniz polisi de gerektiğinde arama çalışmalarına destek verecek.

Ekiplere drone ile havadan katkı sağlanırken, bölgede insanlı keşif uçağı da gün boyu çalışmalarını sürdürecek.

Kayacık Mahallesi'nde önceki akşam Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cesetleri bulunmuş Derya Bilen ise kaybolmuştu.

Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Kaynak: İHA

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