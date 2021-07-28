Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu Bursa'nın Keles ilçesinde sabah hayvanlarını otlatmaya diye evden çıkan çobanın bir gün sonra ormanda cesedi bulundu.

Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde sabah hayvanlarını otlatmaya diye evden çıkan çobanın bir gün sonra ormanda cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Ramazan Özdemirgeçtiğimiz sabah saat 09: 00 sıralarında Alpagut Mahallesindeki evinden hayvanlarını otlatmak için çıktı. Akşam ezanın okunması ve havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen çobanın hayatından endişe eden ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle bölgeye kısa sürede 11 Jandarma, 4 AFAD, 12 BAKUT, 5 DASKUT, 7 Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, 6 YAK, 17 ANDA, 5 İHh Arama Kurtarma, 8 İNDAK ve 50 sivil vatandaş olmak üzere toplam 125 arama kurtarma personeli gece saat 02: 00'de kayıp çobanı ormanda aramaya başladı. Ekipler gecenin karanlığında havadan termal drone ile karadanda yürüyerek kayıp çobanı orman alanında bulabilmek için seferber oldu. Yaklaşık 1.5 saatlik aramanın ardından Ramazan Özdemir'in cansız bedeni saat 03: 30'te çalıların içerisinde ekipler tarafından bulundu.

Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Buse Varol Seren Serengil
Spor Can Bartu Mesut Özil Roger Schmidt Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp çobanın ormanda cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:28:44. #1.14#

title