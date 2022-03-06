Kayıp çiftçi, su kanalında ölü bulundu

YALIHÜYÜK, KONYA (DHA) - KONYA'da hakkında kayıp başvuru Su bulunan çiftçi Osman Bıyık'ın (71), Su kanalında cansız bedeni bulundu.

Yalıhüyük ilçesi, Aşağı Mahalle'de çiftçi Osman Bıyık, dün sabah tarlasını kontrol etmek için evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Bıyık için ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Bıyık'ın tarlasının yakınındaki su kanalında cesedini buldu. Ceset otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Osman Bıyık'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Soruşturma sürüyor.