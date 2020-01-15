Kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

15.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:16

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, bekçilerden Ömer Özer'in kız kardeşi Derya Özer, "Teknelerinde çok sayıda su üzerine çıkabilecek malzemeler vardı. Sahil kesimindeki vatandaşlar gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalarda bugüne kadar bir ize rastlanmadı.

Kaynak: DHA